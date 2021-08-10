В России планируют внедрить для всех автомобилей «карты спасения»

В России впервые разрабатывают национальный стандарт по так называемым картам спасения для всех автомобилей. Они позволят эффективнее спасать людей в ДТП и других ЧП на дорогах.

Сейчас идет активное обсуждение стандарта представителями экстренных служб и производителями, рассказали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России, специалисты которого подготовили первую редакцию данного ГОСТа.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В карте спасения будут содержаться все необходимые сведения не только о самом автомобиле, но и рекомендации для служб по действиям с ним в случае аварии.

Наличие «карты спасения» в машине позволит спасателям и пожарным избежать возможных рисков при работе с аварийными транспортными средствами, работающими, в том числе, на альтернативных источниках энергии, передает ТАСС.

На прошлой неделе стало известно о планах Минтранса РФ ужесточить требования к фотографированию транспорта при проведении его техосмотра. Власти таким образом хотят исключить случаи мошенничества, когда автомобиль на проверку не приезжает, а диагностическая карта оформляется онлайн.



Татьяна Леухина