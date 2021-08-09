В Казани начали выдавать ключи от квартир последнего проблемного дома в ЖК «Молодежный»

Сегодня, 9 августа, в Казани дольщики последнего проблемного дома в ЖК «Молодежный» по адресу Чингиза Айтматова, 9 получают ключи от квартир. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии столицы РТ.

В квартиры заселятся 266 дольщиков. Для принятия квартир дольщикам нужно подойти по адресу: ул. Чингиза Айтматова, д. 9, п.1, кв. 1.

Фото: t.me/kzn_official

Напомним, строительство дома приостановили в 2015 году. Компанию-застройщика ООО «ЖК «Молодежный» группы компаний «Фон» признали банкротом. Осенью прошлого года права и обязанности застройщика передали Фонду поддержки дольщиков РТ. Строительство проблемного дома удалось завершить за счет средств федерального и регионального бюджетов. Ввели в эксплуатацию последний проблемный дом ЖК «Молодежный» 30 июля.

