Россия разрешила въезд гражданам 10 стран через воздушные пункты пропуска
Правительство России разрешило гражданам еще десяти стран въезжать на территорию страны через воздушные пункты пропуска с территорий своих государств.
Решение о временном ограничении въезда иностранных граждан и лиц без гражданства правительство РФ приняло в марте 2020 года с целью защиты населения от COVID-19. 27 июня 2021-го правительство утвердило перечень государств, чьи граждане и лица, имеющие вид на жительство либо иной документ, могут въехать в страну через воздушные пункты пропуска РФ.
Распоряжением в список включены Бельгия, Болгария, Иордания, Ирландия, Италия, Кипр, Китай, Лихтенштейн, Северная Македония и США, сообщает «Интерфакс».
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