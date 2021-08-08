В Казани на пожаре погибла 13-летняя девочка
В казанском поселке Дербышки на пожаре погибла 13-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Инцидент произошел сегодня вечером в девятиэтажке на адресу Солидарности, д. 21. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что загорелись вещи б/у в квартире на 4 этаже девятиэтажного многоквартирного одноподъездного жилого дома. Предварительная площадь пожара составила 8 кв.м.
Позже пожарные обнаружили тело погибшей девочки, предварительно 13 лет. Причина пожара устанавливается.
В минувший понедельник мужчина погиб на пожаре в многоквартирном доме на улице Блюхера. Предварительная причина пожара — поджог.Происшествия Татарстан
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