Любовь Соболь покинула Россию

Бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией*, оппозиционер Любовь Соболь улетела в Стамбул. Об этом пишет RT со ссылкой на источник.

Девушка вылетела из аэропорта Внуково в Стамбул 7 августа в 20:20 мск. Связаться с ней журналистам не удалось, телефон был выключен.

Во вторник Преображенский суд Москвы приговорил Любовь Соболь к 1,5 года ограничениям свободы, признав ее виновной в нарушении санитарных норм на январском несогласованном митинге. Согласно требованиям, Соболь запрещено покидать дом с 22.00 до 06.00, посещать митинги, выезжать за пределы своего муниципалитета. Девушка заявила, что будет обжаловать приговор, поскольку считает его «неправосудным и незаконным».



Адвокат правового центра «Человек и закон» Денис Никитин в разговоре с RT выразил мнение, что тем самым она нарушила порядок отбывания условного срока. Если она вернётся из Турции, то ей может грозить тюрьма.

*ФБК признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией.



Татьяна Леухина