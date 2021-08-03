Соболь намерена обжаловать приговор по делу о нарушении санитарных норм на акции протеста

Экс-юрист ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Любовь Соболь намерена обжаловать свой приговор по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных норма на несогласованной акции протеста в Москве, прошедшей в январе 2021 года.

Преображенский суд Москвы приговорил Любовь Соболь к 1,5 года ограничениям свободы, признав ее виновной в нарушении санитарных норм на январском несогласованном митинге. Согласно требованиям, Соболь запрещено покидать дом с 22.00 до 06.00, посещать митинги, выезжать за пределы своего муниципалитета.

Соболь уже заявила, что намерена обжаловать приговор, так как считает его «неправосудным и незаконным», пишет ТАСС.

Ранее юриста ФБК Любовь Соболь московский суд приговорил к году исправительных работ условно за незаконное проникновение в чужую квартиру. В апреле Соболь была задержана прямо на улице.





Ольга Плешкова