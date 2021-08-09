Эксперт рассказал, почему не стоит брать кредит на первый взнос по ипотеке

Кредит на первоначальный взнос может ухудшить шансы на ипотечную ссуду, поскольку таким клиентам банки могут отказать в кредите или снизить его сумму, рассказал директор по развитию финансовых продуктов маркетплейса «Сравни.ру» Алексей Грибков.



Среди минусов такой идеи — вероятное повышение долговой нагрузки после взятия дополнительного кредита. Еще это повышает вероятность просрочки. При этом максимальная сумма одобренного кредита снижается. Накопить на первоначальный взнос поможет «тест-драйв» такого кредита. Россиянину следует ежемесячно откладывать не меньше суммы, которую планируется вносить в качестве платежа.

«Та величина ежемесячного платежа, которая будет наиболее комфортна для вас, и примерная стоимость вашей будущей квартиры помогут вам определить размер первоначального взноса, к которому нужно стремиться», — приводит слова эксперта «РИА Новости».

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В России в январе — июне 2021 года выдали более 1 млн ипотечных кредитов. Это на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего по итогам 2021-го в стране могут оформить 1,7—1,8 млн ипотечных кредитов.

Маргарита Головатенко