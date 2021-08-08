В Токио проходит церемония закрытия Олимпийских игр: фото

В Токио проходит церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр. Сейчас на территории Национального стадиона подошел к концу парад атлетов.

В этот раз знаменосцем у российской команды на церемонии закрытия стал двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев. Он завоевал в Токио награду высшей пробы в весовой категории до 97 килограммов.

Сборная России завоевала 71 награду и заняла пятое место в медальном зачете. У россиян 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Победу в зачете одержала команда США (39-41-33). Вторыми стали китайцы (38-32-18), на третьем месте японцы (27-14-17).

По общему количеству медалей сборная России стала третьей на Олимпиаде в Токио.

