Сегодня в Татарстане облачно и до +33 градусов
В Татарстане сегодня, 9 августа, ожидается облачная погода, преимущественно без осадков, сообщает Гидрометцентр РТ.
Максимальная температура воздуха днем от 28 до 33 градусов. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Татарстане в ближайшие дни прогнозируется жара до 35 градусов.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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