Новости общества

06:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане облачно и до +33 градусов

05:20, 09.08.2021
Сегодня в Татарстане облачно и до +33 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В Татарстане сегодня, 9 августа, ожидается облачная погода, преимущественно без осадков, сообщает Гидрометцентр РТ.

Максимальная температура воздуха днем от 28 до 33 градусов. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Татарстане в ближайшие дни прогнозируется жара до 35 градусов.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также