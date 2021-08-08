Синоптики прогнозируют жару до 35 градусов в Татарстане

В Татарстане в ближайшие дни прогнозируется жара до 35 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



В нескольких регионах России ожидается аномальная жара до 36-37 градусов — в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях. Прогноз — минимум до 9 августа, но может и задержаться еще на пару дней. 39-40 градусов будет достигать температура на юге России и в регионах Поволжья. Так, в Самарской области температура будет достигать 36-38 градусов, ко вторнику потеплеет в Оренбургской и Саратовской областях — до 36 и 37 градусов соответственно.

На юге европейской России, в Краснодарском крае, Ставрополье, Крыму ожидается 35-38 градусов, а в Дагестане, Чечне, Ингушетии температура — 40 градусов, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

На эти выходные в Татарстане прогнозировали жаркую погоду, и небольшую вероятность осадков.

Маргарита Головатенко