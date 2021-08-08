В Госдуме пообещали: рабочая неделя останется пятидневной
Идея депутата-коммуниста Николая Арефьева о том, что рабочую неделю надо увеличить, — «ерунда». Об этом авторитетно сообщил ТАСС первый замглавы думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов, единоросс Михаил Тарасенко. Но и вожделенная многими четырехдневка тоже россиянам, судя по всему, не светит.
— Ерунда, никакого увеличения рабочей недели не будет. Думаю, что и четырехдневная — из области фантазий, — сообщил он.
Абсурдной эту идею называет и другой единоросс, Андрей Ветлужских.
Напомним, первый зампред думского Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев, вчера сообщил, что надо не сокращать, а продлевать рабочую неделю, чтобы поднять российскую экономику. «Страна разваливается на части, а мы думаем, как бы не работать совсем», — эмоционально прокомментировал он порталу URA.Ru идею о рабочей «четырехдневке».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым