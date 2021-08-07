Депутат Госдумы раскритиковал идею о четырехдневной рабочей неделе

В России предложили продлить рабочую неделю. Как считает первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев, чтобы поднять экономику России, необходимо не сокращать, а продлевать рабочие дни.

«Нам не о четырехдневной рабочей неделе надо думать, а о продленке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи, потому что кругом разруха полнейшая. Страна разваливается на части, а мы думаем, как не работать совсем», — заявил Николай Арефьев в беседе с URA.RU.

По его словам, в России сейчас нет инструментов, которые позволили бы перевести производство на сокращенную рабочую неделю.



В России 34% экономически активных граждан негативно относятся к идее перехода на четырехдневную рабочую неделю. Они опасаются, что из-за этого их зарплата уменьшится.

Ольга Плешкова