«Рубин» сыграет в Казани против грозненского «Ахмата» в матче РПЛ

Сегодня, 8 августа, «Рубин» примет дома грозненский «Ахмат» в матче 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Казанцы подходят к этой встрече в ранге фаворита. Подопечные Леонида Слуцкого выиграли оба матча в текущем сезоне РПЛ и не пропустили в них ни одного мяча. В активе «рубиновых» победы над московским «Спартаком» (1:0) и тульским «Арсеналом» (3:0).

Также на неделе казанцы успели провести первый матч в противостоянии с польским «Ракувом» в рамках Лиги конференций. «Рубин» не смог поразить ворота соперника, но и сам не пропустил, завершив игру нулевой ничьей.

«Ахмат» стартовал в чемпионате страны с победы над самарскими «Крыльями Советов» (2:1) и поражения от «Сочи» (1:2).

Предыдущая встреча этих команд состоялась в декабре прошлого года и завершилась без забитых голов. В Казани «Рубин» и «Ахмат» в последний раз встречались в октябре, когда табло «Ак Барс Арены» зафиксировало ничейный счет 1:1. Всего у казанцев 9 побед против 7 у грозненцев в 28 очных играх в РПЛ и Кубке России.

Новый матч между командами состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени.

Напомним, ранее «Рубин» объявил о переходе полузащитника Дениса Макарова в московское «Динамо».