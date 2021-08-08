Рогозин предложил расстреливать за коррупцию в сфере ОПК

Фото: Олег Тихонов (архив)

Наказание за коррупцию в сфере ОПК должно быть жестче — расстрел вполне подойдет. Об этом рассуждал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE», подкрепляя этот тезис отсылкой к своей депутатской деятельности в Госдуме:

— Я, ещё когда в Думе работал, говорил и публично заявлял, что, с моей точки зрения, коррупция в ОПК должна караться расстрелом, а не посадками. Потому что здесь речь идёт не только о преступлениях, связанных с хищением государственных средств, но воруют у обороны, у безопасности страны. Фактически это потворство агрессору, — считает Рогозин.

Глава «Роскосмоса» объясняет свою позицию тем, что нарушители в области ОПК поощряют своими действиями ослабление страны и делают так, чтобы государство не могло защитить свой народ.

Напомним, в 2020 году Рогозин заработал 83,11 млн рублей — вдвое больше, чем годом ранее. А менее месяца назад посетовал, что российские миллиардеры вкладываются в яхты, а не в развитие космической отрасли.

Людмила Губаева