Рогозин надеется, что российские миллиардеры начнут вкладывать деньги в космические технологии

Фото: Олег Тихонов (архив)

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил надежду, что российские олигархи-миллиардеры начнут «тратить свои деньги» на развитие космических технологий и знаний о космосе, а не на «очередные яхты и ярмарки тщеславия».

Об этом он заявил, комментируя ТАСС суборбитальный полет Unity-22 компании Virgin Galactic с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту. Рогозин отметил, что это знаковое с позиции развития технологий и «расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса» событие, но к профессиональной космонавтике оно не относится.

Напомним, в ходе полета космический корабль Брэнсона смог подняться на высоту 86 км, где его экипаж, куда вошли еще пять человек помимо него, на несколько минут смог почувствовать невесомость. После этого Unity-22 вновь вошел в плотные слои атмосферы и совершил посадку (18.38 мск). Общая продолжительность полета космолета составила примерно час.

Запуск космолета произошел сегодня с космодрома в штате Нью-Мехико (США). Его транслировали на youtube-канале организации.

Татьяна Демина