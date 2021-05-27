В 2020 году Рогозин заработал почти в два раза больше, чем годом ранее, — 83,11 млн рублей

В прошлом году гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заработал 83,11 млн рублей. Для сравнения, в 2019 году его доход составил 44,13 млн рублей, а в 2018 году — 29,5 млн рублей.

В «Роскосмосе» почти двукратное увеличение заработка Рогозина объяснили выплатой премий за 2020 и 2019 годы, которые он получил в прошлом году, пишет ТАСС.

В собственности Рогозина значится земельный участок площадью 2 545 кв. метров, жилой дом (782,7 кв. м), квартира (346 кв. м), автомобили ГАЗ-21Р и мотоцикл BMW R1200GS Adventure.

Жена главы «Роскосмоса» Татьяна Рогозина заработала за 2020 год около 2,8 млн рублей.

Отметим, что в 2018 году финансовый директор «Роскосмоса» Дмитрий Беленов заработал почти в два раза больше Рогозина. На тот момент Рогозину принадлежали автомобиль ГАЗ-21Р, Mercedes S560, мотоцикл BMW R1200GS, земельный участок в 2,3 тыс. кв. метров, жилой дом площадью 782 «квадрата». В пользовании у него находилась 346-метровая квартира.

Татьяна Демина