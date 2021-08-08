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В соцсетях пожаловались на плохой запах в Ново-Савиновском районе

03:27, 08.08.2021
В соцсетях пожаловались на плохой запах в Ново-Савиновском районе
Фото: realnoevremya.ru

В соцсетях пожаловались на плохой запах на улице в Ново-Савиновском районе. Информация появилась в одном из татарстанских пабликов города.

«На «Кварталах» какая-то жесть происходит, на улице вонь адская. Окна открыть невозможно. Дышать нечем. Люди выбираются из квартир на свежий воздух, а там не лучше», — говорится в сообщении.

Пользователи отмечают, что чувствовали плохой запах еще днем, во время авиапраздника «Я выбираю небо!».

В июле жители Казани жаловались на запах и мертвую рыбу в озере Средний Кабан.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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