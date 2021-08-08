Собственник дорог в Салмачах готов передать земли муниципалитету

В поселке Пестрецы обсудили вопрос передачи дорог в поселке Новые Салмачи. Исполком дал поручение вместе с собственником дорог разработать дорожную карту по постановке на учет и передаче дорог в течение недели, сообщается в инстаграм-аккаунте Пестречинского района.

Сообщается, что собственник готов передать земли. Вопрос находится на постоянном контроле у главы района.

Дорожную проблему жители Салмачей поднимают уже много лет. Основной вопрос заключается в том, что на территории поселка находятся 1 600 участков, а дороги, включая въезд, принадлежат частному лицу. Муниципалитет их не ремонтирует, также по ним нельзя проложить маршрут школьного автобуса. Подробнее читайте в материале «Реального времени».



Ольга Плешкова