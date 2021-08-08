У жителя Новокузнецка с карты списали 20 миллионов за поездку в автобусе

Жители Новокузнецка стали жаловаться на списание крупных сумм с транспортных карт после поездок на городском автобусе.

Как пишет «РИА Новости», жительница Новокузнецка пожаловалась, что с ее транспортной карты списали больше трех миллионов рублей. Чуть позже стало известно о мужчине, у которого сняли со счета почти 20 млн рублей.

«Доехал с работы домой и обеднел почти на 20 миллионов рублей. Что это за грабеж? Я что, купил полностью этот автобус?» — возмутился мужчина.

В администрации Новокузнецка попросили жителей города какое-то время не пользоваться единой транспортной картой, а также картами школьника, студента и пенсионера. Произошел сбой при обновлении программного обеспечения системы валидации.



Ольга Плешкова