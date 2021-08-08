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У жителя Новокузнецка с карты списали 20 миллионов за поездку в автобусе

01:25, 08.08.2021
У жителя Новокузнецка с карты списали 20 миллионов за поездку в автобусе
Фото: realnoevremya.ru

Жители Новокузнецка стали жаловаться на списание крупных сумм с транспортных карт после поездок на городском автобусе.

Как пишет «РИА Новости», жительница Новокузнецка пожаловалась, что с ее транспортной карты списали больше трех миллионов рублей. Чуть позже стало известно о мужчине, у которого сняли со счета почти 20 млн рублей.

«Доехал с работы домой и обеднел почти на 20 миллионов рублей. Что это за грабеж? Я что, купил полностью этот автобус?» — возмутился мужчина.

В администрации Новокузнецка попросили жителей города какое-то время не пользоваться единой транспортной картой, а также картами школьника, студента и пенсионера. Произошел сбой при обновлении программного обеспечения системы валидации.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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