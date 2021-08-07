Новости бизнеса

14:30 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

В Казани на улице Пушкина встали троллейбусы

13:25, 07.08.2021
В Казани на улице Пушкина встали троллейбусы
Фото: Алексей Нечаев

На улице Пушкина в Казани по направлению к ТЦ «Кольцо» встали троллейбусы, сообщили «Реальному времени» очевидцы.

Фото: Алексей Нечаев

В настоящее время движение троллейбусов прекращено, в ряд стоят порядка 11 троллейбусов маршрутов №2, 3, 5 и 7.

Фото: Алексей Нечаев

Вчера на проспекте Победы в Казани остановилось движение трамвая, следующего по маршруту №5а. С рельсов сошел вагон трамвая. Движение восстановили спустя полтора часа.

БизнесТранспортАвтоОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок