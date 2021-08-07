В Казани на улице Пушкина встали троллейбусы
На улице Пушкина в Казани по направлению к ТЦ «Кольцо» встали троллейбусы, сообщили «Реальному времени» очевидцы.
В настоящее время движение троллейбусов прекращено, в ряд стоят порядка 11 троллейбусов маршрутов №2, 3, 5 и 7.
Вчера на проспекте Победы в Казани остановилось движение трамвая, следующего по маршруту №5а. С рельсов сошел вагон трамвая. Движение восстановили спустя полтора часа.БизнесТранспортАвтоОбществоИнфраструктура Татарстан
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