В Казани на проспекте Победы вагон трамвая №5а сошел с рельсов
На проспекте Победы в Казани остановилось движение трамвая, следующего по маршруту №5а. С рельсов сошел вагон трамвая.
Сход вагона произошел в 8.47, трамвай все еще стоит, сообщает МУП «Метроэлектротранс».
По состоянию на 10.33 движение восстановлено. По данным предприятия, задержка составила 1 час и 31 минуту.
Вчера в Казани остановилось движение трамваев №5 и №5а из-за столкновения трех автомобилей. Движение восстановили спустя 29 минут.
3 августа трамваи маршрутов №5 и 5а встали в Казани на улице Тукая, 125. Это произошло из-за обрыва контактной сети.
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