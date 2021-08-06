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В Казани на проспекте Победы вагон трамвая №5а сошел с рельсов

10:13, 06.08.2021
В Казани на проспекте Победы вагон трамвая №5а сошел с рельсов
Фото: МУП "Метроэлектротранс"

На проспекте Победы в Казани остановилось движение трамвая, следующего по маршруту №5а. С рельсов сошел вагон трамвая.

Сход вагона произошел в 8.47, трамвай все еще стоит, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

По состоянию на 10.33 движение восстановлено. По данным предприятия, задержка составила 1 час и 31 минуту.

Вчера в Казани остановилось движение трамваев №5 и №5а из-за столкновения трех автомобилей. Движение восстановили спустя 29 минут.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

3 августа трамваи маршрутов №5 и 5а встали в Казани на улице Тукая, 125. Это произошло из-за обрыва контактной сети.

Маргарита Головатенко
БизнесТранспортПроисшествияОбщество Татарстан
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