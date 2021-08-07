В Казани на пожаре спасли шесть человек
В Казани на улице Абжалилова, 1 произошел пожар, сообщение поступило в службу в 11.11, сообщает МЧС по Татарстану.
Горели мебель и вещи в квартире на втором этаже четырехэтажки. Создалось сильное задымление. Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек, остальных отрезало дымом.
Пожарные спасли шестерых человек — двух взрослых из окна третьего этажа и четырех человек, включая ребенка по лестничному маршруту. Для этого пожарные использовали маску спасаемого.
Пожар был локализован в 11.36, полностью ликвидирован в 11.49. Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора.
В Казани на улице Блюхера, 4 ночью 2 августа произошел пожар — горела квартира на 7 этаже и балкон. Сообщение о пожаре поступило в 00.06. В 00.41 бригада СМП констатировала смерть мужчины 1949 года рождения.
В тот же день в Казани на улице Баумана загорелась кровля неиспользуемого здания.
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