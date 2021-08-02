В Казани ночью мужчина погиб в пожаре

Фото: МЧС по РТ

В Казани на улице Блюхера, 4 ночью произошел пожар — горела квартира на 7 этаже и балкон. Сообщение о пожаре поступило в 00.06, сообщает МЧС по Татарстану.



Создавалась угроза распространения пожара на вышерасположенные этажи. Общетамбурная дверь была заперта, пожарные вскрыли ее и обнаружили лежащего на полу мужчину. Его передали бригаде СМП. Из кухни вынесли две алюминиевые канистры, наполовину заполненные бензином.

Фото: МЧС по РТ

В 00.41 бригада СМП констатировала смерть мужчины 1949 года рождения. Все расположенные на вышерасположенных этажах квартиры были проверены. Горение ликвидировали в 00.48.

В пожаре сгорели вещи и мебель в комнате и на балконе квартиры на общей площади 21 кв. м. От пожара пострадали оконные рамы балконов двух квартир. Предварительная причина пожара — поджог.

Фото: МЧС по РТ

В конце июля пожарные спасли ребенка из горящей квартиры в Казани.

Маргарита Головатенко