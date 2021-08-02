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В Казани на улице Баумана загорелась кровля здания

12:07, 02.08.2021 1
В Казани на улице Баумана загорелась кровля здания
Фото: Максим Платонов

Сегодня в 11.23 поступило сообщение о горении кровли здания в Казани по адресу улица Баумана, 27. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Отмечается, что горит кровля 4-этажного здания, которое не используется. Оно кирпичное. Площадь пожара ориентировочно составляет 50 квадратных метров.

В Казани на улице Блюхера, 4 ночью произошел пожар — горела квартира на 7 этаже и балкон. Сообщение о пожаре поступило в 00.06. В 00.41 бригада СМП констатировала смерть мужчины 1949 года рождения.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:12
    потушили уже? Хорошо, что здание не используют, значит там не должно быть людей
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