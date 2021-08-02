В Казани на улице Баумана загорелась кровля здания

Фото: Максим Платонов

Сегодня в 11.23 поступило сообщение о горении кровли здания в Казани по адресу улица Баумана, 27. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Отмечается, что горит кровля 4-этажного здания, которое не используется. Оно кирпичное. Площадь пожара ориентировочно составляет 50 квадратных метров.

В Казани на улице Блюхера, 4 ночью произошел пожар — горела квартира на 7 этаже и балкон. Сообщение о пожаре поступило в 00.06. В 00.41 бригада СМП констатировала смерть мужчины 1949 года рождения.



Алексей Нечаев