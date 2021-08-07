Российские пляжники завоевали серебряную медаль Олимпиады, уступив Норвегии

Российские пляжники завоевали серебро на Олимпийских играх 2020 в Токио, в финале проиграв Норвегии со счетом 0:2.

В матче за бронзу волейболисты из Катара обыграли Латвию. Это первые медали в пляжном волейболе для России на ОИ. На Олимпиаде-2016 Красильников и Константин Семенов заняли четвертое место.

Андерс Мол / Кристиан Сорум (Норвегия) — Вячеслав Красильников / Олег Стояновский (Россия) — 2:0 (21:17, 21:18)

4 августа Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в полуфинал. В четвертьфинале россияне в двух партиях обыграли немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера.

Маргарита Головатенко