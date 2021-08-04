Новости спорта

16:34 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Красильников и Стояновский вышли в полуфинал по пляжному волейболу на Олимпиаде-2020

15:55, 04.08.2021
Красильников и Стояновский вышли в полуфинал по пляжному волейболу на Олимпиаде-2020
Фото: vk.com/olympicsrus

Российский дуэт пляжников Вячеслав Красильников — Олег Стояновский вышел в полуфинал соревнований по пляжному волейболу среди мужчин на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

В четвертьфинале россияне в двух партиях обыграли немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера.

Соперник Красильникова и Стояновского по полуфиналу станет известен чуть позже. За выход в финал россияне поспорят с победителем матча между дуэтами из Катара и Италии.

Другая российская пара — Илья Лешуков и Константин Семенов проиграли свой четвертьфинальный поединок норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Соруму.

СпортВолейбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также