Красильников и Стояновский вышли в полуфинал по пляжному волейболу на Олимпиаде-2020

Российский дуэт пляжников Вячеслав Красильников — Олег Стояновский вышел в полуфинал соревнований по пляжному волейболу среди мужчин на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

В четвертьфинале россияне в двух партиях обыграли немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера.

Соперник Красильникова и Стояновского по полуфиналу станет известен чуть позже. За выход в финал россияне поспорят с победителем матча между дуэтами из Катара и Италии.

Другая российская пара — Илья Лешуков и Константин Семенов проиграли свой четвертьфинальный поединок норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Соруму.