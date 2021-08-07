В августе в Казани запланированы четыре выезда мобильного пункта бесплатной вакцинации и стерилизации животных

Фото: Василий Иванов (архив)

В августе в Казани запланированы четыре выезда мобильного пункта бесплатной вакцинации и стерилизации животных. В эту субботу, 7 августа, он будет работать в поселке Дербышки.



Пункт расположится рядом с ДК им.Саид-Галиева (ул. Советская, 18). Принимать граждан с их питомцами будут в порядке живой очереди. Жители поселка могут привести своих собак на прием к ветеринару с 10.00 до 14.00.

В августе запланированы еще три выезда мобильных пункта бесплатной вакцинации и стерилизации животных:

14 августа — поселок Константиновка Советского района (ул. Интернациональная, 24а);

21 августа — поселок Юдино Кировского района (ул. Ильича, 1-й корп.1);

28 августа — поселок Залесный Кировского района (Осиновский переулок, 8).

Фото: Василий Иванов (архив)

Специалисты зарегистрируют и осмотрят питомца. По желанию хозяина животное вакцинируют, стерилизуют, установят чип или бирку на ухо, а также оформят ветеринарный паспорт, сообщается на сайте мэрии Казани.

В прошлую субботу, 31 июля, мобильный пункт вакцинации и стерилизации домашних животных работал в поселке Кадышево Авиастроительного района Казани. Специалисты привили четырех собак и трех кошек.

Татьяна Демина