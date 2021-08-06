Количество смертей от коронавируса в Татарстане достигло 631
В Татарстане от коронавируса умерли еще три человека. Всего по состоянию на 6 августа в республике зарегистрирован 631 случай смерти от СOVID-19.
Умерли две женщины 1952 и 1956 годов рождения, один мужчина 1954 года рождения. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.
Вирус в организмах умерших идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы.
За весь период пандемии в Татарстане подтвердилось 24 233 случая COVID-19. Общее число выздоровевших в республике достигло 21 513 человек.
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