Количество смертей от коронавируса в Татарстане достигло 631

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане от коронавируса умерли еще три человека. Всего по состоянию на 6 августа в республике зарегистрирован 631 случай смерти от СOVID-19.

Умерли две женщины 1952 и 1956 годов рождения, один мужчина 1954 года рождения. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.

Вирус в организмах умерших идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы.



За весь период пандемии в Татарстане подтвердилось 24 233 случая COVID-19. Общее число выздоровевших в республике достигло 21 513 человек.

Татьяна Демина