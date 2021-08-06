В Татарстане за сутки коронавирусом заболели 52 человека
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 52 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 24 233 случая COVID-19.
По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 86 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 21 513 человек. Умерли за весь период 628 заболевших, в том числе пять за минувшие сутки.
Вчера в Татарстане выявили 50 случаев заражений коронавирусом.
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