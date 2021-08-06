Новости общества

12:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане за сутки коронавирусом заболели 52 человека

11:22, 06.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки коронавирусом заболели 52 человека
Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 52 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 24 233 случая COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 86 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 21 513 человек. Умерли за весь период 628 заболевших, в том числе пять за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане выявили 50 случаев заражений коронавирусом.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также