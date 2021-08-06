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В Челнах накажут владельца пляжного клуба, где подростки продавали алкоголь

18:00, 06.08.2021
В Челнах накажут владельца пляжного клуба, где подростки продавали алкоголь
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах к ответственности привлекут владельца пляжного клуба, где подростки продавали отдыхающим алкоголь. Об этом сообщается на сайте Набережночелнинского городского суда.

Надзорное ведомство установило, что несовершеннолетние работали в пляжном клубе SunDale. Официально трудоустроены они не были, и работодатель просто не выплатил подросткам зарплату. Поэтому подростки обратились в суд.

В суде было установлено, что несовершеннолетние были незаконно привлечены к работе, связанной с оборотом алкогольной продукции.

«В связи с выявленными нарушениями судом вынесено частное определение, которое направлено прокурору города Набережные Челны и руководителю Государственной инспекции труда Татарстана для принятия мер», — говорится на сайте суда.

Решение в законную силу не вступило.

В мае мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал работодателей «не обижать» в зарплате школьников, которые решили подработать в период школьных каникул.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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