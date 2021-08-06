В Челнах накажут владельца пляжного клуба, где подростки продавали алкоголь
В Набережных Челнах к ответственности привлекут владельца пляжного клуба, где подростки продавали отдыхающим алкоголь. Об этом сообщается на сайте Набережночелнинского городского суда.
Надзорное ведомство установило, что несовершеннолетние работали в пляжном клубе SunDale. Официально трудоустроены они не были, и работодатель просто не выплатил подросткам зарплату. Поэтому подростки обратились в суд.
В суде было установлено, что несовершеннолетние были незаконно привлечены к работе, связанной с оборотом алкогольной продукции.
«В связи с выявленными нарушениями судом вынесено частное определение, которое направлено прокурору города Набережные Челны и руководителю Государственной инспекции труда Татарстана для принятия мер», — говорится на сайте суда.
Решение в законную силу не вступило.
В мае мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал работодателей «не обижать» в зарплате школьников, которые решили подработать в период школьных каникул.
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