Магдеев призвал работодателей «не обижать» челнинских школьников, решивших подработать летом

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал работодателей «не обижать» в зарплате школьников, которые решили подработать в период школьных каникул. Об этом сообщает пресс-служба исполкома.

По данным руководителя кадрового центра «Работа России» Татьяны Быдановой, в кадровый центр за направлениями на работу уже подошли 650 детей. Их устраивают на такие предприятия, как Картонно-бумажный комбинат, Прессово-рамный завод КАМАЗа, «Начало», «Челны-Хлеб», и ряд других.

«С каждым руководителем лично переговорите. Во-первых, мальчишек и девчонок, которые пришли работать, нужно хорошо встретить. Второй момент — дать им работу по силам, и третий — не обижать в зарплате. Первые впечатления они остаются в памяти», — считает мэр города Наиль Магдеев.

Всего на учете в кадровом центре «Работа России» в Челнах в качестве безработных зарегистрировано 1819 человек. Уровень безработицы в городе составляет 0,65%.

Ранее сообщалось, что в пришкольных лагерях Казани отдохнут около 14 тысяч детей.

Ольга Плешкова