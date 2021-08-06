Жительница Алтая потеряла почти два миллиона рублей, вложив их в Finiko

Жительница Горно-Алтайска лишилась почти 2 млн рублей, которые вложила в финансовую пирамиду Finiko. Об этом сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

В мае этого года она послушала свою знакомую и вложила средства в Finiko. Ее первый вклад был на сумму 285 тысяч рублей. Увидев финансовый рост своих биржевых активов, женщина поверила в доводы организаторов и положила якобы на свой счет ещё полтора миллиона рублей. Причем изначально она планировала потратить их на покупку квартиры для дочери.

Фото: realnoevremya.ru

Спустя месяц женщина захотела вывести деньги, но у нее ничего не получилось. Финансовые кураторы вдруг перестали выходить на связь, а другие вкладчики рассказали ей, что под разными предлогами учредители пирамиды перестали перечислять средства, заработанные на биржах и выплачивать деньги инвесторам. Женщина обратилась в полицию, заведено уголовное дело.

Сегодня эксперты оценили возможность возврата средств, вложенные в Finiko. Большинство опрошенных РБК экспертов выразили мнение, что деньги вернуть назад вряд ли получится.

По данным источников «Реального времени», количество заявлении на Finiko к вечеру вчерашнего дня перевалило за 500, днем ранее было 300.



Татьяна Леухина