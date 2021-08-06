Новости спорта

14:11 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Рубин» исключил Макарова из заявки команды в РПЛ

13:29, 06.08.2021
«Рубин» исключил Макарова из заявки команды в РПЛ
Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник Денис Макаров отзаявлен «Рубином» из списка команды для участия в Российской премьер-лиги (РПЛ). Соответствующие изменения зафиксированы на официальном сайте лиги.

Ожидается, что в ближайшее время игрок будет заявлен за московское «Динамо».

Фото: rubin-kazan.ru

Макаров успешно прошел медосмотр для своей новой команды и вскоре трансфер должен быть объявлен официально.

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник перейдет в «Динамо» за примерно 9 млн евро. Сегодня главный тренер «бело-голубых» Сандро Шварц заявил о намерении выпустить игрока в ближайшем матче команды против ЦСКА в РПЛ, если стороны успеют завершить сделку.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также