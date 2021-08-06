«Рубин» исключил Макарова из заявки команды в РПЛ
Полузащитник Денис Макаров отзаявлен «Рубином» из списка команды для участия в Российской премьер-лиги (РПЛ). Соответствующие изменения зафиксированы на официальном сайте лиги.
Ожидается, что в ближайшее время игрок будет заявлен за московское «Динамо».
Макаров успешно прошел медосмотр для своей новой команды и вскоре трансфер должен быть объявлен официально.
Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник перейдет в «Динамо» за примерно 9 млн евро. Сегодня главный тренер «бело-голубых» Сандро Шварц заявил о намерении выпустить игрока в ближайшем матче команды против ЦСКА в РПЛ, если стороны успеют завершить сделку.СпортФутбол
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