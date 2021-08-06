Главный тренер «Динамо» Шварц не исключил, что Макаров выйдет в матче против ЦСКА

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров может дебютировать за московское «Динамо» уже в ближайшем туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом заявил главный тренер «бело-голубых» Сандро Шварц.

По его словам, футболист находится в хорошей физической форме и может выйти на поле в игре с ЦСКА. При этом Шварц отметил, что стороны еще не завершили трансфер игрока в «Динамо».

«Как только будет официальное подтверждение контракта с Макаровым, мы будем принимать решение по игре с ЦСКА. Он в хорошей физической форме и может получить игровое время, если все завершится в ближайшее время», — сказал Шварц на предматчевой пресс-конференции клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что Макаров перейдет в «Динамо» примерно за 9 млн евро.