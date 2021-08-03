СМИ: Макаров попрощался с игроками «Рубина», хавбек перейдет в «Динамо»

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров попрощался с партнерами по команде и вскоре перейдет в другой клуб. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники.

По некоторым данным, футболист в разговоре с одноклубниками признался, что в ближайшее время подпишет контракт с московским «Динамо».

На игрока также претендовал «Локомотив», но «бело-голубые» предложили за трансфер Макарова чуть больше. По информации портала «Евроставка», «Рубин» может получить за футболиста около 9 млн евро.

23-летний полузащитник выступает за казанский клуб с января 2020 года, перейдя из «Нефтехимика». «Трансфермаркт» дает информацию, что за трансфер «Рубин» заплатил нижнекамцам 650 тысяч евро.

Сейчас трансферная стоимость Макарова составляет 4 млн евро.

В нынешнем сезоне футболист провел на поле лишь 8 минут, выйдя на замену в игре с московским «Спартаком». Встречу с тульским «Арсеналом» он пропустил.

Напомним, Макаров был включен в заявку сборной России на чемпионат Европы-2020, но не сыграл на турнире ни минуты. Летом игрок «Рубина» попал в символическую сборную лучших игроков молодежного Евро-2021.