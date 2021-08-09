#Суварстроит сдал в эксплуатацию лучший в России ЖК элит-класса*

В канун Дня строителя в Казани произошло знаковое событие: введен в эксплуатацию жилой комплекс элит-класса «Август Астры». Он стал первым ЖК компании #Суварстроит, на 100% построенным с привлечением банковского финансирования по схеме эскроу. Девелопер проекта — один из крупнейших застройщиков Татарстана #Суварстроит, эскроу-партнером выступил банк «Дом.РФ».



Руслан Нурмухаметов, генеральный директор #Cуварстроит, на церемонии, посвященной этому событию, отметил:

— Мы находимся на территории лучшего регионального комплекса элит-класса в России, и я рад сообщить, что он введен в эксплуатацию. Это два дома переменной этажности, объединенные между собою стилобатной частью. Комплекс вводится в эксплуатацию с опережением срока. Это первый объект, который мы совместно с АО «Дом.РФ» запустили в 2019 году.

Название жилого комплекса — отсылка к одноименному знаменитому стихотворению Марины Цветаевой. По задумке представителей девелопера, Август как имя римского императора символизирует мужское начало, астры — женское. Все вместе говорит о семейном характере этого клубного дома на 30 квартир с террасами, авторскими лобби, двором-садом без машин.

Расположенный в самом сердце Казани, «Август Астры» сразу же привлек внимание и экспертов, и покупателей. Квартиры здесь были распроданы еще на этапе строительства — за три месяца с начала старта продаж «ушли» 40% квартир, причем сначала трехкомнатные. Высоко оценило комплекс и экспертное сообщество, причем не в региональном, а в федеральном масштабе: проект стал победителем URBAN AWARDS 2021 в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс элит-класса».

На 30 квартир здесь 80 парковочных мест. Парковка — двухуровневая, разделенная на отапливаемый и неотапливаемый этажи. В квартирах есть возможность обустроить дровяной камин. Панорамное остекление впускает много света, собственные террасы позволяют повысить комфорт проживания и качество жизни. ЖК построен из экологичных материалов: при возведении стен использованы керамические блоки Porotherm. Площадь квартир начинается от 54 квадратных метров. Закрытая территория с повышенным уровнем безопасности дает комфорт и приватность. Озелененный комфортный двор оборудован на стилобате.

В разработке проекта ЖК «Август Астры» участвовал испанец Хосе Асебильо, много лет проработавший главным архитектором Барселоны. Отсюда и концепция закрытого патио, и террасные решения в квартирах, и даже использование светлого травертина в наружной отделке комплекса: легкое напоминание об Испании сквозит в архитектурных решениях и дает очередной настроенческий штрих этому клубному дому.

«Мы видим объект премиум-класса, в котором хочется жить»

В церемонии, посвященной вводу дома в эксплуатацию, участвовал Ильшат Гимаев, заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан. Он поздравил собравшихся с наступающим Днем строителя и оценил качество нового жилого комплекса:

— Говоря об этом доме, мы видим объект премиум-класса, где хочется жить. Это дом для людей активных. Кроме того, мы знаем, что проект финансирования на этом объекте состоялся успешно, с положительным финансовым сальдо. Кроме того, этот жилой комплекс пополняет собой копилку планового ввода жилья в республике в 2021 году. На сегодня введено практически 1,6 млн кв. м жилья, это 60% от годового плана. #Суварстроит развивает проекты комплексного развития территорий — в частности, в Лаишевском узле. Этот застройщик реализует градостроительные пилотные проекты, и, надеюсь, мы и дальше будем вести с ним работу — совместно с «Дом.РФ».

Как заметила коммерческий директор #Суварстроит Эльвира Галяутдинова, «Дом.РФ» на сегодня локомотив проектного финансирования в республике.

Руководитель корпоративных продаж «Дом.РФ» Ирина Яшина тоже была в приподнятом настроении:

— Этот проект для нас знаковый, он стал в Татарстане первым для «Дом.РФ». 28 июня 2019 года мы подписали кредитный договор с лимитом 351 млн рублей. И сейчас, после получения разрешения на ввод, в течение двух рабочих дней мы раскрыли эскроу-счета, погасили все обязательства по объекту, а оставшиеся средства зачислили на расчетный счет застройщика. Процентная ставка получилась настолько минимальная, что удивился даже сам застройщик. Это значит, что были хорошие продажи. Уже к середине строительства были распроданы все квартиры на объекте — отсюда и низкая ставка финансирования, и высокие финансовые показатели. Огромное вам спасибо, вы в Татарстане показываете класс всей России, как надо работать!

* По итогам премии URBAN AWARDS 2021 в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс элит-класса»