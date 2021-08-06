Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская взяли бронзу в мэдисоне на ОИ-2020
Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская стали бронзовыми медалистками Олимпийских игр — 2020 в Токио в велоспорте.
В финале женских соревнований по мэдисону (дистанция 30 км) российские велогонщицы финишировали третьими. Победу одержали представительницы Великобритании, вторыми стали датчанки.
Это уже вторая олимпийская медаль для российской сборной на велотреке в Токио. Ранее Войнова и Шмелева завоевали бронзу в командном спринте в велоспорте.Спорт
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