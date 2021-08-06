Новости спорта

12:40 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская взяли бронзу в мэдисоне на ОИ-2020

11:57, 06.08.2021
Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская взяли бронзу в мэдисоне на ОИ-2020

Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская стали бронзовыми медалистками Олимпийских игр — 2020 в Токио в велоспорте.

В финале женских соревнований по мэдисону (дистанция 30 км) российские велогонщицы финишировали третьими. Победу одержали представительницы Великобритании, вторыми стали датчанки.

Это уже вторая олимпийская медаль для российской сборной на велотреке в Токио. Ранее Войнова и Шмелева завоевали бронзу в командном спринте в велоспорте.

Спорт
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также