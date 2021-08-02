Войнова и Шмелева завоевали бронзу в командном спринте в велоспорте на ОИ-2020
Россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева завоевали бронзовую медаль в командном спринте в велоспорте на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
В заезде за третье место российский дуэт приехал быстрее спортсменок из Нидерландов.
Золото завоевали китаянки с новым мировым рекордом (31,804). Команда Германии стала второй (31,905).
Это первая медаль для России на Олимпиаде-2020 в велоспорте.
Напомним, ранее серебро в медальную копилку сборной принес стрелок Сергей Каменский.Спорт
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