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Войнова и Шмелева завоевали бронзу в командном спринте в велоспорте на ОИ-2020

12:25, 02.08.2021
Войнова и Шмелева завоевали бронзу в командном спринте в велоспорте на ОИ-2020
Фото: vk.com/olympic_russia

Россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева завоевали бронзовую медаль в командном спринте в велоспорте на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

В заезде за третье место российский дуэт приехал быстрее спортсменок из Нидерландов.

Золото завоевали китаянки с новым мировым рекордом (31,804). Команда Германии стала второй (31,905).

Это первая медаль для России на Олимпиаде-2020 в велоспорте.

Напомним, ранее серебро в медальную копилку сборной принес стрелок Сергей Каменский.

Спорт
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