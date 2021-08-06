В Татарстане фургон влетел в прицеп трактора, водитель погиб на месте
В Мамадышском районе Татарстана произошло ДТП, в котором погиб водитель из Ростовской области. Кадры аварии появились в соцсетях.
Как сообщают пользователи, фургон Мерседес на скорости влетел в прицеп трактора. Там находились доски. От удара трактор опрокинулся, а доски влетели в кабину фургона.
Водитель скончался на месте от полученных травм.
За 5 августа в Казани произошло 83 ДТП. Три из них с пострадавшими.
В Набережных Челнах 4 августа произошло ДТП — легковой автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи. Медиков от удара отбросило на забор. Очевидцы сообщают, что виновником стал водитель легковушки. Он не уступил дорогу скорой помощи на перекрестке.
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