В Татарстане фургон влетел в прицеп трактора, водитель погиб на месте

Фото: кадр видео

В Мамадышском районе Татарстана произошло ДТП, в котором погиб водитель из Ростовской области. Кадры аварии появились в соцсетях.

Как сообщают пользователи, фургон Мерседес на скорости влетел в прицеп трактора. Там находились доски. От удара трактор опрокинулся, а доски влетели в кабину фургона.

Водитель скончался на месте от полученных травм.



За 5 августа в Казани произошло 83 ДТП. Три из них с пострадавшими.

В Набережных Челнах 4 августа произошло ДТП — легковой автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи. Медиков от удара отбросило на забор. Очевидцы сообщают, что виновником стал водитель легковушки. Он не уступил дорогу скорой помощи на перекрестке.

Маргарита Головатенко