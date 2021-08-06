В Казани за четверг задержали 10 пьяных водителей
За четверг, 5 августа, в Казани задержали десять пьяных водителей и еще одного водителя без прав, сообщает ГИБДД города.
За сутки пресекли 41 правонарушение со стороны граждан на электросамокатах. В отделы полиции доставили трех водителей по подозрению в преступлениях.
Всего в столице Татарстана произошло 83 ДТП, из них три — с пострадавшими (три наезда на пешехода, столкновение, наезд на велосипедиста и опрокидывание). Остальные аварии с материальным ущербом.
В Набережных Челнах 4 августа произошло ДТП — легковой автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи. Медиков от удара отбросило на забор. Очевидцы сообщают, что виновником стал водитель легковушки. Он не уступил дорогу скорой помощи на перекрестке.
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