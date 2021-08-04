В Челнах карета скорой помощи столкнулась с легковушкой

Фото: кадр видео

В Набережных Челнах произошло ДТП — легковой автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи. Видео аварии опубликовали в соцсетях.



Медиков от удара отбросило на забор. Очевидцы сообщают, что виновником стал водитель легковушки. Он не уступил дорогу скорой помощи на перекрестке.

В Казани на улице Н. Ершова, 55 на трамвайных путях столкнулись два автомобиля. Из-за этого остановилось движение трамвая, следующего по маршруту №4. Движение восстановили спустя полчаса.

За среду, 3 августа, в Казани произошло 115 ДТП. Пять ДТП — с пострадавшими (два наезда на пешехода, два столкновения и наезд на велосипедиста), в одном из них погиб человек. Остальные 110 ДТП с материальным ущербом.

Маргарита Головатенко