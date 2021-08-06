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Исинбаева проиграла выборы главы председателя комиссии спортсменов МОК

09:51, 06.08.2021
Исинбаева проиграла выборы главы председателя комиссии спортсменов МОК
Фото: instagram.com/isinbaevayelena

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по хоккею Эмма Терхо возглавила пост главы комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает Inside the Games.

Финская спортсменка сменит на этом посту Кирсти Ковентри из Зимбабве, также она займет ее место в составе исполкома МОК. Заместителем Терхо выбран бывший южнокорейский игрок в настольный теннис Рю Сын Мин.

Отметим, что на пост председателя комиссии спортсменов МОК также претендовала россиянка Елена Исинбаева. После проигранных выборов экс-прыгунья с шестом прокомментировала итоги на своей странице в «Инстаграм».

«Доброе утро! Трагедии нет. Все в порядке. Значит, еще не время. P.S. Это о выборах председателя в комиссию спортсменов МОК, которые состоялись сегодня. Работаем дальше», — написала Исинбаева.

Спорт
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