Верховный суд РТ оценит законность приговора экс-начальнику БОП МВД Татарстана

Сегодня в Верховном суде Татарстана намечено рассмотрение жалоб на приговор по коррупционному делу отставного полковника, экс-начальника подразделения БОП МВД по РТ Ильнара Залялова и его брата-коммерсанта. Участие осужденных планируют обеспечить путем видеосвязи с изоляторами Казани и Иркутска, передает журналист «Реального времени».



Предварительно в суд поступила информация, что отправленный с этапом в Сибирь Динар Залялов наконец прибыл в СИЗО-6 по Иркутской области. При этом родные сосланного подтвердить эти сведения в Иркутском управлении ФСИН пока не смогли.

Напомним, решение о его высылке до вступления приговора в силу в УФСИН по Татарстану объясняли нехваткой мест в изоляторах Татарстана.

В мае 2021 года Кировский райсуд Казани приговорил старшего из братьев Заляловых к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 15,5 млн рублей за получение взятки 500 тысяч рублей и мошенничество с выкупом свободы для лидера «Тукаевских» за 25 млн рублей. Младший брат получил 6 лет со штрафом 550 тысяч за соучастие во втором преступлении.

Приговор оспаривают не признавшие вину осужденные и их адвокаты.