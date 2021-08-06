Волынец предложила выплачивать пособие за своевременное прохождение плановой диспансеризации

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила раз в три года выплачивать пособия в размере 10 тысяч рублей года за своевременное прохождение бесплатной полной плановой диспансеризации без пропусков. Обращение направлено министру труда и социальной защиты Антону Котякову.



Волынец предложила запустить федеральную программу «Здоровая Россия», которая предполагает широкое информирование населения о возможности бесплатного обследования и выплатах в размере 10 тысяч рублей.

Детский омбудсмен подчеркнула, что во многих случаях выявление заболеваний на ранних стадиях позволяет достичь успеха в терапии продлить жизнь и повысить ее качество, а еще сэкономить средства бюджета на лечение своевременно не выявленных заболеваний.

При прохождении диспансеризации гражданам предлагается присваивать QR-коды на портале госуслуг. На их основании они смогли бы подать заявление на выплату пособия, сообщает RT.

Фото: realnoevremya.ru

В России с 1 июля стартовала программа диспансеризации.

Маргарита Головатенко