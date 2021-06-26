В России 1 июля стартует программа диспансеризации

Фото: Максим Платонов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что программа диспансеризации стартует в России 1 июля. Об этом сообщает ТАСС.

«В разных регионах она будет развиваться в зависимости от эпидситуации, потому что есть регионы, где высокий уровень заболеваемости ковидом», — сказал Мурашко.

В России проведение диспансеризации и профилактических осмотров всех групп населения будет восстановлено не позднее 1 июля. Об этом заявил ранее глава Минздрава РФ. Диспансеризация и профосмотры будут организованы с применением всех необходимых защитных мер. При этом они будут нацелены на максимальный охват.



Алексей Нечаев