В Казани на «Миллениуме» прошли съемки ролика ко Дню Республики — видео

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В Казани прошлой ночью на мосту «Миллениум» прошли съемки видеоролика ко Дню Республики. Для этого его перекрыли на несколько часов, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Работу над праздничным роликом начали еще в июне. В съемках задействовали артистов ансамбля танца «Казань», которые исполнили на мосту хореографические постановки. Кадры сняли прямо на рассвете — съемки были рассчитаны по минутам.

— Для нас это очень огромное событие, очень большой опыт так вот на крупной площадке, на главном мосту нашего города мы создаем атмосферу национального праздника, — поделилась впечатлениями от участия в проекте художественный руководитель ансамбля танца «Казань» Чулпан Закирова.

Премьера ролика запланирована в День Республики на телеканалах ТНВ и «ТНВ Планета».

Движение по мосту было закрыто 5 августа с 01.00 до 06.00. Проезды перекрывали тяжелой техникой.



Татьяна Демина