Ночью в Казани ограничат движение по «Миллениуму»

Сегодня ночью в Казани ограничат движение автомобилей по мосту «Миллениум». Это связано со съемками ролика, посвященного Дню республики.

По информации Комитета по транспорту, проехать по мосту нельзя будет 5 августа с 1.00 до 6.00. Тяжелая техника перекроет проезды на улице Фатыха Амирхана возле зданий №1е (выезд с парковки) и №3, корпус 1 (перед въездом в тоннель), на пересечении с Сибгата Хакима, на развороте перед Сибгата Хакима при движении от моста «Миллениум», на левом берегу реки — на улице Вишневского около съезда на улице Подлужной при движении в направлении «Миллениума» и при выезде с улицы Подлужной на улицу Вишневского в направлении моста, сообщается на портале мэрии Казани.

Водителям советуют заранее выбирать маршруты объезда.

Также в Казани до 30 сентября продлили ограничение движения по улицам Габдуллы Тукая, Бурхана Шахиди и Саид-Галеева.

Ольга Плешкова