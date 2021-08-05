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Памфилова: «Чем чище выборы, тем это более здоровая обстановка в стране»

23:22, 05.08.2021
Памфилова: «Чем чище выборы, тем это более здоровая обстановка в стране»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что «чем чище выборы, тем это более здоровая обстановка в стране». Она уверена, что между этим есть прямая связь.

Памфилова считает, что залог стабильности и нормального развития России заключается в том, как проходят выборы и как к ним относится население. Такую позицию она озвучила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Глава Центризбиркома заявила, что работу по очистке российской избирательной системы она и ее коллеги ведут на протяжении пяти лет. По ее словам, на проведение голосования таким образом, чтобы у большинства граждан не возникало недоверия к результатам потрачено много усилий.

Фото: kremlin.ru

В конце июля Памфилова заявила, что гордится своей работой. На своем посту она пытается способствовать тому, «чтобы страна не развалилась».

Татьяна Демина
Общество
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