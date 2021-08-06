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Сегодня в Татарстане ожидается до +28 градусов

05:30, 06.08.2021
Сегодня в Татарстане ожидается до +28 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 6 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +23..+28 градусов. В Казани синоптики прогнозируют от +24 до +26 градусов, в Набережных Челнах — от +23 °С до +26 °С.

По данным Гидрометцентра РТ, 6 августа и в выходные — 7 и 8 августа — погода в Татарстане будет формироваться под влиянием антициклона. По предварительному прогнозу синоптиков, в начале следующей недели в республике сохранится сухая погода. Температура снова повысится до +30..+34 градусов.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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