В Аксубаевском районе Татарстана ликвидировали незаконную свалку
Инспекторы Волжско-Камского территориального управления Минэкологии Татарстана выявили незаконную свалку в селе Старое Ибрайкино Аксубаевского района. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Площадь несанкционированной свалки составила 140 кв. м, объем мусора — 50 куб. м.
Сейчас исполком Староибрайкинского сельского поселения привел территорию в порядок и в надлежащее санитарно-экологическое состояние.
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