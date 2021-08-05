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В Аксубаевском районе Татарстана ликвидировали незаконную свалку

19:18, 05.08.2021
В Аксубаевском районе Татарстана ликвидировали незаконную свалку
Фото: eco.tatarstan.ru

Инспекторы Волжско-Камского территориального управления Минэкологии Татарстана выявили незаконную свалку в селе Старое Ибрайкино Аксубаевского района. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Площадь несанкционированной свалки составила 140 кв. м, объем мусора — 50 куб. м.

Сейчас исполком Староибрайкинского сельского поселения привел территорию в порядок и в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

Фото: eco.tatarstan.ru
Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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